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Derince'de yaralama!

Dün saat 20.20'de Derince'de faaliyet gösteren bir lokalde aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan tartışmada İbrahim Aslan’ı yaralayan M.S. (E-35) hakkında yasal işlem başlatıldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 14:36
Derince'de yaralama!
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Dün saat 20.20'de Derince'de faaliyet gösteren bir lokalde aralarındaki alacak-verecek meselesinden dolayı çıkan tartışmada İbrahim Aslan’ı yaralayan M.S. (E-35) hakkında yasal işlem başlatıldı.  

Olayda dengesini kaybedip, lokal kapısına başını çarpan Aslan’ın alın kısmında yedi santim uzunluğunda kesi oluştu. Aslan,ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edilerek, acil serviste yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu. 

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. 

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