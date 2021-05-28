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Derindağ: “dikkat eksikliği kazayı da getirir”

Polis Trafik Müdürü Şevket Derindağ, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

28 Mayıs 2021 Cuma 10:03
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Derindağ: “dikkat eksikliği kazayı da getirir”

GÜNDEM KIBRIS

Polis Trafik Müdürü Şevket Derindağ, BRT’de katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Derindağ, “Cep telefonları ile konuşmak yasaktır, çünkü dikkat dağınıklığı yapar. Sürücüleri yüzde 60-65 etkiliyor. Telefonla konuşurken biriyle tartışabilirsiniz, dikkatiniz dağılabilir. Bu dikkat eksikliği beraberinde felaketi de trafik kazalarını da getirebilir. Bu yıl meydana gelen trafik kazalarında, üç yayamızı da kaybettik. Yayalarımız da yaya geçitlerinden karşıdan karşıya geçmelidir. Motosiklet sürücüleri de araçları solundan geçmemelidir. Paket servisi yapan arkadaşlar da paketi yetiştirme telaşıyla, iki aracın arasından geçmeye çalışıyorlar. Motosiklet kazalarında da yaralanma olasılığı çok yüksektir” dedi.

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