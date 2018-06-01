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"Derinya Plajını boykot ediyoruz"

Derinya Plajı’na diğer kamusal alanlar gibi her insanın erişimi mümkün olana kadar plajın boykot edilmesi ve “ırkçı uygulamaya” karşı durulması çağrısında bulunuldu.

01 Haziran 2018 Cuma 13:49
"Derinya Plajını boykot ediyoruz"

Mağusa İnisiyatifi, Mağusa Kentimiz İnisiyatifi, Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM) ve Unite Cyprus Now,  konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,  Gazimağusa Belediyesi,  Derinya Plajı’nın sadece KKTC ve TC vatandaşlarının erişimine açık olması yönündeki uygulamasından dolayı “ırkçı” olmakla eleştirildi ve Mağusa kentine ulaşan herkesin etnik kökenine bakılmaksızın plaja erişebileceği adımların atılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada,  “Irkçı uygulamalar sonlanana kadar, Mağusa Belediyesi’nin halk plajı olarak adlandırdığı Derinya Plajını boykot ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Nihai amaçlarının ülkenin yeniden birleşmesi olduğunu ifade eden örgütler, “Kıbrıslı Rumların kapalı bölge Maraş’taki yaşam alanlarına erişmelerine izin verilmeyen, bu adada yerinden yurdundan edilmiş on binlerce insanımızın ortak acılarına anılarına saygı duymayan ve bunları görmezden gelerek yapılan açılımların yarattığı yıkıcı etkiye karşı duyarsız davranan yetkililerin de sessiz kalmasının barışı kuracak adımlar olmadığını tekrardan vurgularız” dedi.

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Son Güncelleme: 01.06.2018 14:25
Yorumlar
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Gülsen 2018-06-01 18:36:05

Bu kadar açık sövmeli pis sözleri gazeteniz niçin yayınlıyor?
Herkes sövmeden düşüncelerini yazsın

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Vatandaş 2018-06-01 17:28:13

yabancı statüsünde olanların gidebileceği bir sürü plaj var. Onlar da oralara gitsinler, şart mı Derinya'ya gitmeleri?

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mağusa 2018-06-01 15:48:15

amına koyum seçim yaklaştıkça nereden ne çıkaracağınızı şaşırdınız iyice bardon bree gardaşş

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Doğru Söz 2018-06-01 16:22:18

Asker ile sivil arasında ayrım yapılsa hade neyse. Eşi İngiliz olanlar var. Yasal olarak KKTC'de yaşayanlar var. KKTC makamlarının izniyle ülkeye giriş yapanlar var. Yabancı öğrenciler var. Rumlar hiç olmasaydı bile bu kadar yine de ırkçı bir karardır. Çünkü KKTC kontrolünde olan bir bölgede, KKTC'de yasal oalrak bulunan insanlar arasında ayrım yapamazsınız!

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Dernek 2018-06-01 16:47:49

Dernek isimlerine bak. Işiniz gücünüz seçim arifesinde belediyeyi kötülemek. O derneklere üye olan arkadaşları o boykot ettikleri plajlarda yürürken ucuz restrontlarindan yararlanırken şikayet etmiyorlardi. Belli bir kesime hizmet etmekten vazgeçin. Orası zaten askeri yasak bölge. Belediye yaptığı görüşmelerle bunu vatandaşların hizmetine sunmuş. Girmek isteyene deniz çok. Derinyaya değil palm beache gitsin girsin. Ha co isterseniz da niksi beach orda gidin girin orda

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İbrahim ak 2018-06-01 17:36:27

Çamur at izi kalsın politikanızdan vazgeçin artik..

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atilla 2018-06-01 14:29:52

İyce bokunu çıkartıdınız halk kelimesinin anlamına bir tdk dan bakın isterseniz.

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atilla 2018-06-01 14:31:54 @atilla

Begensekde beğenmesekte sonucta asgeri bölge. Turkcu veya rumcu degilim ama mantıklı düşünün birazda olsa.

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Doğru Söz 2018-06-01 15:08:05

Hey insan orijinli dernekler, sizin KKTC de işiniz ne? Yanlış yerdesiniz. KKTC de düşünerek ciddu olarak yaşayanazsın. Sen de boş ver. İnanın boş vermeyen 1% den azdır. Yani devede kulak. Kolayı seçin. Boş verin!

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