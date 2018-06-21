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Derinya Sınır Kapısı ve oto park yapımı için ihaleye çıkıldı

Merkezi İhale Komisyonu’nın ihale duyurusuna göre, “Derinya Sınır Kapısı ve Otopark” yapımının ihale bedeli yaklaşık 2 milyon TL olarak belirlendi. İhale için 18 Temmuz'a kadar teklif kabul edilecek.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:59
Derinya Sınır Kapısı ve oto park yapımı için ihaleye çıkıldı

Derinya bölgesine açılacak kapının park yeri, karakol ve benzeri bina yapımıyla yol, telekomünikasyon ve su altyapısı için ihaleye çıkıldı.

Merkezi İhale Komisyonu’nın ihale duyurusuna göre, “Derinya Sınır Kapısı ve Otopark” yapımının ihale bedeli yaklaşık 2 milyon TL olarak belirlendi. İhale için 18 Temmuz'a kadar teklif kabul edilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, çıkılan ihale, "Üstü kapalı polis kontrol noktası, güvenlik, otopark ile telekomünikasyon ve su işleri dairelerinin hazırladığı tüm alt yapı" işlerini kapsıyor.

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, TAK muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yanıtında, Lefke Aplıç'ta açılacak sınır kapısı yapımı ihalesine yönelik çalışmaların da son aşamada olduğunu söyledi. Bağzıbağlı, Aplıç Sınır Kapısı ve Otopark Yapımı İhalesi'ne, Derinya'da olduğu gibi, 18 Temmuz'a kadar teklif kabul edilecek şekilde çıkılacağını belirtti.

Derinya ve Aplıç bölgelerine açılacak yeni sınır kapılarına elektronik alt yapı ve malzeme alımı için bir süre önce ihaleye çıkılmıştı. 

Başbakanlık Merkezi Mevzuat Dairesi’nin hazırladığı yeni Polis Sınav Tüzüğü’nün tamamlanmasının ardından polis alımı için münhal açılması bekleniyor.

İki sınır kapısına sivil hizmet görevlisi alma yetkisinin de bir süre önce çıktığı öğrenildi.

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