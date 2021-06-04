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Derinya Sınır Kapısında Basın Mensuplarının Görüntü Alması Engellendi

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabahtan itibaren yeniden geçişlere açıldı.

04 Haziran 2021 Cuma 11:20
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Derinya Sınır Kapısında Basın Mensuplarının Görüntü Alması Engellendi

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süredir bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlerin yapılabildiği 9 sınır kapısı, bu sabahtan itibaren yeniden geçişlere açıldı.

MHA Haber,Derinya Kara Sınır Kapısı’nda çekim yapılmasına izin verilmediğini açıkladı.

MHA Haber tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün saat 08:00’da MHA Haber olarak sınır kapılarının açılması dolayısı ile çekim yapmak için gittiğimiz Derinya Kara Sınır Kapısı’nda saatlerce bekletilerek görüntü almamız engellenmiştir.

Bize yapılan bu tarz muameleden sonra buda yetmezmiş gibi Derinya Kara Sınır Kapısındaki Sigorta Bölümünün sistemi arızalı olduğundan dolayı gelen araçlarda geri gönderiliyor.

Bu nedenle Derinya Sınır Kapısı’nda çekim yapılmaması için polisler tarafından bizlere sürekli uyarılarda bulunularak Basın Özgürlüğümüz engellenmiştir.(MHA)

Anahtar Kelimeler:
Derinya Sınır Kapısı
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