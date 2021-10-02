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Derman Atik, 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali jürisinde…

Ülkemizin ünlü tiyatro yönetmeni, Girne ve Çatalköy Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, Maltepe Belediyesi’nin üçüncüsünü bu yıl düzenlediği Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde jüri üyesi olarak yer alacak.

02 Ekim 2021 Cumartesi 10:47
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Derman Atik, 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali jürisinde…
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“Hayat Sahnede” sloganıyla 7- 10 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan, yurt içi ve yurt dışından 14 eserin sahneleneceği 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde ayrıca Güney Kıbrıs ortak yapımı Kostas Silvestros’un yönetmenliğinde Kıbrıslı tiyatro oyuncuları İzel Seylani ve Yorgos Kiriaku’nun başrollerinde “Godot’yu Beklerken” eseri sahnelenecek.

Diğer Jüri Üyeleri

Festivalin jürisinde Derman Atik’in dışında Gürcistan’dan Vasil Chigogidze, Azerbaycan’dan Ali Kasımov, Sırbistan’dan Ivana Nedeljkovic, Özbekistan’dan Aybek Veysaloğlu Kopadzade, Türkiye’den Metin Güler, Birgül Yeşiloğlu Güler ve Nazif Uslu ile Ukrayna’dan Mykhailo Zhuravel yer alıyor.

“Hem ülkemizi temsil etmek hem de ülkemizden bir oyunun sahnelenmesi gurur verici”

Konuyla ilgili açıklama yapan Derman Atik; “Uluslararası çapta bir proje. Maltepe Belediyesi’ni başta başkanları olmak üzere projeye katkı koyanları tebrik ediyorum. Benim için burada jüri üyesi olmanın dışında başka bir gurur da ülkemizin genç sanatçılarından İzel Seylani’nin de yer aldığı bir oyunun burada sahnelenecek olması. Şimdiden bütün sanatçılara başarılar diliyor, sizin nezdinizde bu projeye katkı koyan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Derman Atik3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali
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