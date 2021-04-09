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Derneklerden Başbakanlık Önünde Tüzük Eylemi

Güzel sanatlarla ilgili derneklere yapılan yardımları düzenleyen tüzükte, antidemokratik değişiklik yapıldığı gerekçesiyle, bazı örgütler Başbakanlık önünde eylem yaptı.

09 Nisan 2021 Cuma 15:41
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Derneklerden Başbakanlık Önünde Tüzük Eylemi

Eyleme katılan dernekler ile eyleme destek veren toplam 66 örgütün ortak açıklamasında, yapılan değişikliğin antidemokratik olduğu belirtildi ve tüzüğün eski haline getirilmesi talep edildi.

66 örgütün ortak açıklamasında “Derdimiz, yıllar içinde mücadele ile kazandığımız demokratik ve katılımcı bir anlayışın, topluma da zarar verecek şekilde otoriter bir zihniyetle değiştirilmiş olmasıdır. Bakanlığı bu konuda verdiği sözü tutmaya ve tüm halkımızı da kültür-sanata sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadeleri yer aldı. 

Eski Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde, mali yardımları değerlendirme görevini yürüten Değerlendirme Komisyonu’nun oluşumunda, Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından belirlenen beş kişi de görev yapıyordu. Yapılan değişiklikle Komisyonda görev yapacak söz konusu uzmanlar Kültür Dairesi tarafından görevlendirilecek.

Başbakanlık önündeki eylemde, eyleme destek veren örgütler adına Baraka Kültür Merkezi’nden Nazen Şansal yaptığı konuşmada, 66 örgüt adına burada bunduklarını, tüzükte yapılan değişikliği antidemokratik bulduklarını ve taleplerinin tüzüğün eski haline geri getirilmesi olduğunu ifade etti.

Şansal, ülkede tüzükten etkilenecek, kadın çalışmalarından edebiyata kadar pek çok dernek bulunduğunu da belirtti.

“DERNEKLERİN FİKRİ ALINMADI”

Ortak açıklama ise Kıbrıs Edebiyat Derneği’nden Serkan Soyalan tarafından okundu. Ortak açıklamada, değişiklik konusunda hiçbir derneğin fikrinin alınmadığı, bunun kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun yasa altında ilgili bakana danışmanlık yapan bir kurul olduğu, ancak tüzükte değişiklik için bu kurula da danışılmadığı iddia edilen açıklamada, “Bu tüzük değişikliği sadece antidemokratik değil teamüllere de aykırı olmuştur” denildi.

Komisyonun yıllarca uyum içerisinde çalıştığı savunulan açıklamada, “Değişikliği şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada,  “Hep aynı kişilerin görev yapması sorun olarak görülürse, Komisyon üyeliğine belli bir süre sınırı konması gayet uygun, demokratik ve katılımcı bir çözüm olacaktır” denildi.

“BAKANIN VERDİĞİ SÖZÜN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Bakanlıkla yapılan görüşmelerde, Bakan’ın kendilerine, Değerlendirme Komisyonu’nda yer alacak uzmanların belirlenmesinde, Danışma Kurulu’nun her alanda belirleyeceği iki kişinden bir kişinin Bakan veya Kültür Dairesi Müdürü tarafından atanması yönünde değişiklik yapılmasını önerdiği kaydedildi ve bu sözün takipçisi olunacağı ifade edildi.

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