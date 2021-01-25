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DERS ZİLİ ÇALDI

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda anaokullar ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim seyreltilmiş yüz yüze olarak bugün başlıyor.

25 Ocak 2021 Pazartesi 09:10
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DERS ZİLİ ÇALDI

GİRNE BÖLGESİNDE BAZI OKULLAR VE 9 EYLÜL'DE ONLİNE EĞİTİM

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı doğrultusunda anaokullar ile ilk ve orta dereceli okullarda eğitim seyreltilmiş yüz yüze olarak bugün başlıyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı gereği, Girne bölgesindeki bazı okullarda ve Lefkoşa 9 Eylül İlkokulu’nda uzaktan (online) eğitime başlanacağını, ülkedeki diğer okullarda ise seyreltilmiş yüz yüze eğitim yapılacağını belirtti.

ÜST KURUL'DAN OKULLARA TEDBİR

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Cumartesi günü aldığı karara göre, “Çatalköy - Karşıyaka arasındaki bölgede bulunan özel ve devlet okullarında, alınacak bir sonraki karara kadar yüz yüze eğitimin (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) durdurularak, online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu bölge dışında bulunan okulların 25 Ocak 2021 tarihinden itibaren seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime (dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri dahil) geçmeleri uygun görülmüştür. Ancak Çatalköy - Karşıya bölgesinde ikamet edip eğitim ve çalışmak amacıyla başka bölgelere giden öğrenci ve öğretmenlerin bir sonraki karara kadar eğitim kurumlarına gitmeleri ve çalışmaları uygun görülmemiştir” açıklaması yapıldı.

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