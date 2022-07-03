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Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Yakındoğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında hastane kamuoyunu bilgilendirdi.

03 Temmuz 2022 Pazar 12:45
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Derviş Eroğlu'nun sağlık durumu hakkında yeni gelişme
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Önlem amaçlı hastaneye yatırılan Eroğlu’nun ileri düzey tetkik ve tedavileri devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle, hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili endişe yaratacak bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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