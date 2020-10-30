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Derviş Zaim'e, TC Cumhurbaşkanlığı'ndan ödül

“2020 Yılı TC Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ni kazanan isimler arasında Kıbrıslı yazar ve yönetmen Derviş Zaim de var.

30 Ekim 2020 Cuma 09:35
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Derviş Zaim'e, TC Cumhurbaşkanlığı'ndan ödül

“2020 Yılı TC Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”ni kazananların isimleri açıklandı.

Ödüllere layık görülen isimler arasında Kıbrıslı yazar ve yönetmen Derviş Zaim de var.

Zaim, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında sinema alanında ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görülürken, vefa ödülü de Necmeddin Okyay’a verilecek.

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Kültür tarihi ödülünün Sadettin Ökten'e, sosyal bilimler ödülünün İsmail Kara'ya, edebiyat ödülünün İbrahim Tenekeci'ye, sinema ödülünün Derviş Zaim'e, müzik ödülünün ise Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, ödül töreninin önümüzdeki günlerde düzenleneceği ve ödüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği belirtildi. 

Kaynak: Gazete Duvar

Son Güncelleme: 30.10.2020 10:37
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