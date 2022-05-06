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Derya, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına tepki gösterdi

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına tepki göstererek, "Tatar, emir alıyormuş gibi yapıyor ve aklımızla dalga geçiyor" dedi.

06 Mayıs 2022 Cuma 19:53
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Derya, Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamalarına tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Derya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Tatar'ın açıklamaları birbirinden absürd. Erhürman'ın açıklamaları istikrara hizmet etmiyormuş. Sanki istikrarsızlığı yaratan kendileri değilmiş gibi! UBP görevi vereceği ismi yetkili organlarında belirlesinmiş. Sanki yüzde 60 ile başkan seçilen Sucuoğlu yokmuş ve UBP MYK geçen hafta bu konudaki kararını belirlememiş gibi! Yani Tatar, emir alıyormuş gibi yapıyor ve aklımızla dalga geçiyor. Buna Cumhurbaşkanı değil ama sanki Cumhurbaşkanıymış gibi denir!”

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