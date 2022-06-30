Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...
950 Bin euro ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı

Derya: Ekolojik Politikalarda Daha Aktif Olacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, yanan bölgelerdeki ekosistemin tamiri için eylem planı oluşturmak amacıyla dün akşam CTP Kadın ve Gençlik Lokali’nde bir panel gerçekleştirdi.

30 Haziran 2022 Perşembe 12:26
72 Okunma
Derya: Ekolojik Politikalarda Daha Aktif Olacağız
banner48

Yeşil Barış Hareketi’nden Doğan Sahir, Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Nilden Bektaş Erhürman,  Prof. Dr. Şerife Gündüz, Biyolog Hasan Sarpten ve Orman Dairesi mühendislerinden Ercan Poyraz’ın konuşmacı olduğu panelde açılış konuşmasını Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptı.

DERYA: EKOLOJİK POLİTİKALARDA DAHA AKTİF OLACAĞIZ
Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya yaptığı konuşmada, Kadın Örgütü’nün yeni döneminde ekoloji konusunda oluşturulacak politikalar konusunda daha aktif çalışacağını vurguladı. Küresel iklim krizinin yaşandığı bu dönemde orman yangınlarının ülkemizde bitmeyen bir süreç olduğunu söyleyen Derya, Mersinlik bölgesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangının da toplumda büyük bir yara açtığının altını çizdi. Derya, sosyal medyada ah vah etmekle sorunların çözülmeyeceğini ifade ederek, doğru politikaların ne olduğu ile ilgili bütünlüklü bir plan yapma gereği olduğunu belirtti. Kadın Örgütü Başkanı Derya, “Yanan bölgelerin rehabilitasyonu yanında, bundan sonra benzer yangınların ortaya çıkmaması için bilimsel bilgiler ışığında yol haritamızı çizmek istedik. Bizi kırmayıp panelimize katılan uzmanlara çok teşekkür ediyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

ÇEVRE RANT KAPISI OLARAK GÖRÜLMEMELİ
Doğuş Derya’nın konuşmasının ardından konuşmacılar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili; yanan bölgelerde tekrar ağaçlandırma çalışmalarının nasıl yapılacağı, faunanın yeniden nasıl oluşturulacağı, tahrip olan bölgelerde hayatta kalan hayvanlar için nasıl tedbirler alınması gerektiği konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Sadece yangından sonra yapılacakların değil, yangın çıkmadan önce alınacak tedbirlerin esas olduğunun üzerinde de duran uzmanlar; orman bilgisi olmayan, Kıbrıs’ta doğal hayatı önemsemeyen yöneticilerle çevreyi korumanın mümkün olmadığını vurguladılar. Adanın kuzeyinde çevrenin rant kapısı olarak görülmesinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirten konuşmacılar, “burası bizim evimiz, evimize gözümüz gibi bakmalıyız” yorumunu yaptı. Uzmanların sunumlarının ardından, katılımcıların sorularının da yanıtlandığı panelin sonuç bildirgesinin de önümüzdeki günlerde paylaşılacağı kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Odası ekonomik paketi yetersiz buldu
Ticaret Odası ekonomik paketi yetersiz buldu
Yaşlı tanışma toplantısı düzenlendi
Yaşlı tanışma toplantısı düzenlendi
Oğlunu kurtarmak için...
Oğlunu kurtarmak için...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim