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Derya : “Hükümetin ve Meclis’in durumu maskaralıktır”

CTP Milletvekili Doğuş Derya Meclis’teki boş koltuklar nedeniyle, “Hükümetin ve Meclis’in durumu maskaralıktır” dedi ve ekledi, “Yüce meclis değil cüce meclis!”

05 Nisan 2022 Salı 16:36
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Derya : “Hükümetin ve Meclis’in durumu maskaralıktır”
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Meclis Genel Kurulu bugün olaylı geçiyor..

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “İnsanca yaşam hakkını gasp eden hükümet” konulu konuşma yapmak için kürsüye çıktı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, kürsüye gelen Derya’ya “Buyurun yüce kürsüye” şeklinde hitapta bulundu.

Sözlerine, “Kürsüye yüce deyince, meclise yüce deyince yüce olmuyor. UBP-DP-YDP’nin uygulamaları meclisi yüce değil cüce haline getirdi” diyerek başlayan Derya özetle şöyle devam etti:.

Hükümetin ve Meclis’in durumu maskaralık

“Meclis’in şu anki haline baktığınızda Sayın Başkan değerli boş koltuklar diye cümleye başlamamız gerekiyor” diyen Derya, “Dışarda insanlar isyan ediyor, biz buraya hazırlanıp gelip bizi dinleyen varmış gibi konuşma yapmaya çalışıyoruz. Parodi oldu herşey. Hükümetin ve Meclis’in durumu şu anda maskaralıktır. Böyle bir maskaralığa konuşmayı reddediyorum. Yüce bir meclis değil cüce bir meclis vardır. Bundan sonra yüce meclis filan demeyin “

Kaynak : Ses Kıbrıs

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