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Derya: “Lütfen bilime ve bilim insanlarına kulak verin, aşı olun”

CTP Milletvekili Doğuş Derya, 19-40 yaş arası insanların yüzde 70’e yakınının koronavirüs aşısı olmamasının oldukça vahim bir durum olduğuna işaret ederek, “Lütfen bilime ve bilim insanlarına kulak verin, aşı olun” çağrısı yaptı.

16 Eylül 2021 Perşembe 19:46
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Derya: “Lütfen bilime ve bilim insanlarına kulak verin, aşı olun”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara Koronavirüs aşısı olmaları yönünde bir çağrı yaptı. 

Derya, "50 bin AstraZeneca aşısı talep olmadığı için ve tarihleri Ekim ayında biteceği için Avrupa Birliği'ne iade ediliyormuş. Birçok yoksul ülke aşıya erişimde zorluk yaşıyorken, bizim ülkemizde 19-40 yaş arası insanların yüzde 70'e yakınının aşı olmaması oldukça vahim bir durumdur. Doğru olmayan bilgileri aşı karşıtlığı yapmak için ortaya döken ve yayan insanların yarattığı tahribat herkesi etkiliyor” dedi.

“LÜTFEN BİLİME VE BİLİM İNSANLARINA KULAK VERİN, AŞI OLUN”

CTP’li vekil Derya, şöyle devam etti:

“Her bireyin aşı olmak ya da olmamak tercihi elbette vardır. Ama aşı olmadığı için herkesin sağlığını tehdit ederek pimi çekilmiş bomba gibi dolaşmak kişisel özgürlük değildir. Bilakis, kamu sağlığını bencilce tehdit etmektir.

Aşı olan bunca doktor, hemşire, öğretmen, herkes enayi mi? Aşı olan insanların aklı yok mu? Bu komplo teorilerine kanıp aşı olmayı reddeden insanlar yarın hasta olurlarsa hastaneye gitmeyecekler mi? Hepimizin vergileri ile verilen kamu sağlık hizmetinden yararlanmayacaklar mı? O zaman bu iş bireysel tercihin ötesinde bir konu. Lütfen bilime ve bilim insanlarına kulak verin, aşı olun.”

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