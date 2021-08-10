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Derya, sosyal güvenlik prim ödemelerine desteğin kaldırılacağını hatırlattı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, hükümetin salgının faturasını işletmelerden ve çalışanlardan çıkardığını ifade etti.

10 Ağustos 2021 Salı 20:20
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Derya, sosyal güvenlik prim ödemelerine desteğin kaldırılacağını hatırlattı

Doğuş Derya'nın açıklaması şu şekilde: 

Salgının tüm faturasının işletmelere ve çalışanlara çıkaran hükümet, sosyal güvenlik prim ödemelerine desteği bu ay kaldırıyor. Asgari ücret hala belirlnemedi. Türk lirasının değer kaybı yüzünden her gün fakirleşiyoruz. Ülkedeki kaynaklar peşkeş çekiliyor ama tek derdi ülkeyi değil algıyı yönetmek olan ACENTA HÜKÜMETİ Türkiye'ye 10 milyon TL yardım yapacakmış. Ülkede ağaçlandırma yapmayan, yeşil alanları talan edenler, olmayan para ile şov yapıyor. Dayanışma kurulacaksa ülkenin koşulları içinden plan yapılır. Bu yapılan maalesef sadece populizmdir ve bedelini halk ödüyor.

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