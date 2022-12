Derya, sosyal medya üzerinden kendisine iftira atan şahsı şikayet etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

CTP’li vekil Derya, ‘Mehmet Kumser Skylap’ isimli şahsın adını ve fotoğrafını kullanarak, hakkında birçok iftirada bulunduğunu aktararak, “Bu kişinin hakkımda söylediği tüm yalanları ve yaptığı tüm iftiraları tek tek mahkemede kanıtlamaya davet ediyorum” dedi.

“Yazılan çirkin ve yalan cümleler artık bir narsistin hoş görülebilir hezeyanı değildir” diyen Derya, şöyle devam etti:

“Bu yapılanın siyasetle alakası yoktur. Dürüstlüğünden başka hiçbir serveti olmayan, bir kuruş yalanı dolanı olmayan bana açıkça düpedüz çirkef ve iftira atılmıştır. Böyle bir terbiyesizliğe, hoyratlığa, yalancılığa ve alçakça saldırıya müsaadem yoktur. Kendisini derhal polise şikayet ettiğimi ve en geç 2 gün içinde de dava edeceğimi kamuoyu ile paylaşırım.”

Derya’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

“Sosyal medyada yapılan yorumlara veya atılan postlara cevap vermek adetim değildir. Bu tip paylaşımları daha çok sosyolojik bir merakla takip ederim, benimle ya da partimle ilgili menfi ya da müspet olarak yapılmış ne yorum varsa ilgiyle okurum. İnsanların ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü, ne hissettiğini anlamanın önemli bir yoludur sosyal medya. Gündelik yaşamda karşı karşıya gelmenin mümkün olmadığı birçok insanın sesini ulaştırır çünkü. Her şeye rağmen bir özgürlük alanıdır.

Tabi aynı zamanda, normalde sokakta görseniz selam vermeyeceğiniz, dikkat çekmek için her türlü saçmalığı yapan ve hayatının bir döneminde narsistik yaralanma yaşadığı için sosyal medyayı, içindeki dipsiz aşağılık kompleksi kuyusuna "like" attırmak için kullananlar da vardır. Artık kendisi hangi travma artıklarının toplamından oluşmuşsa, bitmek bilmez bir görülme ve onaylanma isteği ile her türlü hoyratlığı yapmayı göze alır. Yeter ki takip edilsin, yeter ki hayatındaki ve beynindeki iflah olmaz boşluğu like ve paylaşım ile doldurmak gibi beyhude bir çabaya girsin… Hani böyle insanları çok ciddiye almamayı bilirsiniz, ya da en azından ben bilirim. İçten içe de o insanlar için üzülürüm, çünkü dikkat çekmek için neye takıp uğraşırsa uğraşsın, en derinde kendisi ile uğraşan ve ömrü kendiyle olan kavgasını gizlemek için etrafa sataşmakla geçen insanlar olarak ölecekler.

Neyse konuya geleyim:

Mehmet Kumser Skylap isimli şahıs, adımı ve fotoğrafımı kullanarak bugün hakkımda birçok iftirada bulunmuş. Bu kişinin hakkımda söylediği tüm yalanları ve yaptığı tüm iftiraları tek tek mahkemede kanıtlamaya davet ediyorum. Yazılan çirkin ve yalan cümleler artık bir narsistin hoş görülebilir hezeyanı değildir. Bu yapılanın siyasetle alakası yoktur. Dürüstlüğünden başka hiçbir serveti olmayan, bir kuruş yalanı dolanı olmayan bana açıkça düpedüz çirkef ve iftira atılmıştır. Böyle bir terbiyesizliğe, hoyratlığa, yalancılığa ve alçakça saldırıya müsaadem yoktur. Kendisini derhal polise şikayet ettiğimi ve en geç 2 gün içinde de dava edeceğimi kamuoyu ile paylaşırım.”