DESA, CITY MALL AVM’DE KIBRIS’DAKİ İLK MAĞAZASINI AÇTI

Tasarım ve deri konusunda uzmanlığıyla ortaya koyduğu ürün ve hizmet kalitesiyle kendinden söz ettiren, Türkiye ve dünyadaki deri moda sektöründe söz sahibi olan Desa, dün City Mall AVM’de Kıbrıs’daki ilkmağazasını açtı.

Kıbrıs’daki ilk mağazasını City Mall AVM’de açan DESA,her yerde her saatte mutlak bir şıklık ve kendine özgü bir tarz oluşturma imkanı veren koleksiyonlarını dünden itibaren müşterilerinin beğenisine sunmaya başladı.

Deri giyim,çanta,ayakkabı ve aksesuar ürünleriyle geniş bir ürün yelpazesi sunan Desa , moda ve kaliteyi en iyi şekilde birleştirerek City Mall AVM’deki mağazasında “baştan ayağa moda” sloganıyla konumlandırıyor.

MHA