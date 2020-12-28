Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak
8 yıl hapsi boyladı
8 yıl hapsi boyladı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

Destek ödemeleri aralık sonuna kadar ödenecek

Başbakan Ersan Saner, kapatılan sektörlerde çalışanlar için verilen 1500 ve 2000 TL’lik desteklerin eksiklerinin tümünün aralık sonuna kadar ödeneceğini kaydetti

28 Aralık 2020 Pazartesi 14:15
605 Okunma
Destek ödemeleri aralık sonuna kadar ödenecek

Başbakan Ersan Saner Meclis Genel Kurulu’nda Türkiye’den geleceğine yönelik bilgi verilen 890 milyon TL’lik kaynakla ilgili konuştu.

Saner, Sosyal Sigortalar tarafından kapatılan iş yerlerinde çalışanlara yönelik olarak verilen 1500’ler ve 2000 TL’leri aralık ayının sonuna kadar tümünün ödeneceğini söyledi. olan tüm taahhütlerimiz kapatılacak

Sadece eylül ödemeleri yapılmıştı

Türkiye'den gelen kaynak sonrasında 13'üncü maaşlar ödenmiş, ayni zamanda sadece eylül ayına ait 1500 ve 2000 TL'lik destek ödemeleri ödenmişti. Çalışanlar kasım ve aralık ayındaki destek ödemelerini bekliyor

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÜTEK, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 Sertifikasını yeniledi
SÜTEK, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2015 Sertifikasını yeniledi
Serdarlı yasta
Serdarlı yasta
“Aşılanma Ocak’ta başlayacak”
“Aşılanma Ocak’ta başlayacak”
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim