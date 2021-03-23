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DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları ile faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışan işçilerin istihdamının devamına katkı sağlamak amacıyla daha önce açıklanan ücret destek ödemelerinin yapılmasına bugün başlandığını duyurdu.

23 Mart 2021 Salı 12:19
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DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILMAYA BAŞLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ödemeler hak sahibi çalışanların hesaplarına veya hak sahibi çalışanın adına bankaya yatırılmaya başlandı.

Açıklamada, İstihdam Politikaları Düzenleme ve Yürütme Kurulu tarafından yapılan çalışmalar neticesinde ücret desteği verilecek sektörler ve bu sektörlere verilecek ücret destek miktarları ile ilgili çalışmalar tamamlanarak Bakanlar Kurulu’na öneri olarak sunuldu.

Bakanlar Kurulu da bu önerileri onaylayarak bu doğrultuda hazırlanan Tüzük değişikliğini dünkü Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe koydu.

Açıklamada, konu ile ilgili uygulamaya konan Tüzük’te de düzenlendiği gibi teşvik kapsamındaki işyerlerinde çalışanlara işyerinin kapanma süreleri de dikkate alınarak 1000 TL ve 1500 TL ücret desteği ödenmeye başlandı.

Bu amaçla dün Maliye Bakanlığı tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesinde bulunan İstihdam Destek Merkezi’ne 60,000,000 TL kaynak aktarıldı.

Son Güncelleme: 23.03.2021 13:24
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