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Destekçilerle, eylemciler karşı karşıya geldi

Afrika Gazetesi önünde dün akşam hareketli saatler yaşandı. Bir yanda Afrika Gazetesi’ne destek veren bir grup diğer yanda gazeteyi protesto eden eylemciler karşı karşıya geldi...

23 Ocak 2018 Salı 10:11
Destekçilerle, eylemciler karşı karşıya geldi
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Havadis gazetesinden Bahadır Ayna'nın haberine göre; Afrika Gazetesi’ne dün sabah saatlerinde düzenlenen protestolara karşın akşam saatlerinde birçok vatandaş gazetenin önünde toplanarak Afrika Gazetesi’ne ve Şener Levent’e destek mesajları verdi.

Aynı saatlerde Dereboyu Caddesi’nde Afrika Gazetesi’nin önceki gün “Türkiye’den bir işgal harekatı daha” başlıklı haberine tepki olarak Ülkücüler toplandı. İki grup arasında olası bir tartışmaya karşın birçok polis hazırda bekledi. İki grupta karşılıklı sloganlar attı. Protestolar olaysız son buldu.

KKTC ÜLKÜ OCAKLARI, AFRİKA GAZETESİNİ EYLEMLE PROTESTO ETTİ

Eylemin  Afrika gazetesi önünde yapılacağı duyurulmuştu. Ancak aynı saatlerde Afrika gazetesine destek için  burada toplanan grup olduğu için eylem daha geride yapıldı. Polis ve çevik kuvvet geniş güvenlik önlemleri alarak iki grup arasında koridor  oluşturdu.

Ülkücüler, “Vatan Sana Canım Feda”,  “Kıbrıs Türktür Türk Kalacak”, “Ne  Mutlu Türküm Diyene” şeklinde slogan atarken  yaklaşık 200 metre uzaklıktaki diğer grup ise   “Faşizme Karşı Omuz Omuza” , Kıbrıs’ta Barış Engellenemez “ sloganları attı.

Basın açıklaması okuyan KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı,  Türk ordusunun  1974 Temmuzunda  zulümle mücadele eden Türk soydaşlara umut ışığı olduğunu, Kıbrıs’ta barış ve huzuru sağladığını kaydetti.

Arıcı,  Türk ordusunun 20 Ocak’ta Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile terörün belini kırdığını, ordunun Afrin’e girmesinin “iç ve dış düşmanları  çileden çıkardığını,  Türk ordusunun  bombalarının terör örgütü PKK’nın destekçilerini rahatsız etiğini” söyledi.

Afrika gazetesini Türk askerine “işgalci” dediği için eleştiren Arıcı,  gazetenin vatana ihaneti gazetecilikle kamufle etmeye çalıştığını savundu.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent’e de eleştiriler yönelten Arıcı, “Türk askerine güvenmiyorsa,  geldiği  topraklar olan Baf’ta can güvenliği var ise  anlattığı masallarla birlikte  Baf’a geri dönebilir” dedi.

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Son Güncelleme: 23.01.2018 10:27
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