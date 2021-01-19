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Dev-İş, BES ve Hür-İş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü iş bırakma eylemi yapılacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu), belediyelerin katkı paylarında artış yapılması talebiyle, örgütlü oldukları belediyelerde perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

19 Ocak 2021 Salı 14:33
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Dev-İş, BES ve Hür-İş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü iş bırakma eylemi yapılacak

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş Federasyonu), belediyelerin katkı paylarında artış yapılması talebiyle, örgütlü oldukları belediyelerde perşembe günü bir günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.
Ülkedeki koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde, belediye emekçilerinin toplu halde bir araya gelmemesinin kararlaştırıldığı; eylemin, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin katılımıyla, perşembe günü Meclis önünde yapılacağı duyuruldu.
Üç örgüt, koronavirüs (Covid-19) yerel vakalarındaki artışın, yerel yönetimler ve çalışanları üzerindeki maddi ve manevi yükü artırdığına, hükümetin belediyelere ek sorumluluklar yüklemeye çalıştığına, ancak belediyelerin katkı paylarının azaltılmak istenildiğine işaret ederek, belediyelerin bu şartlar altında salgına karşı etkin bir mücadele sürdürmesinin mümkün olmadığı belirtti.
Dev-İş, BES ve Hür-İş Federasyonu, yerel yönetimlerin ve emekçilerinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için belediyelerin katkı paylarının artırması yönünde hükümete çağrıda bulundu.
Dev-İş binasında saat 11.00’da düzenlenen basın toplantısında yapılan ortak açıklamada, salgınla mücadelenin en önemli kurumlarının sağlık, güvenlik ve belediye olduğuna işaret edilerek, “Ancak bu kurumların talepleri hiçbir şekilde dikkate alınmayıp, yalnızca sorumluluk yüklenmektedir. Doktor, hemşire pandemi hastanesinin ihtiyaçları yalnızca partizan amaçlar için kullanılmaktadır.  Belediyeler ise kendi kaderlerine terk edilmişlerdir” denildi.
Salgının başından itibaren belediyeler ve belediye emekçilerinin salgına karşı yürütülen mücadelenin önemli unsuru oldukları ifade edilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı:
“Salgının ilk günlerinde hatırlanacağı gibi, belediyeler ekonomik olarak desteklenmek yerine, katkı paylarından yüzde 25 kesinti ile mücadeleye başlamışlardır. Bugün gelinen konakta ise bakış açısı değişmemiştir. Hükümet belediyelere gayri yasal olarak da olsa ek sorumluluklar yüklemeye çalışmakta ancak katkı paylarını da olabildiğince minimize etmeye çalışmaktadırlar. Bilinmelidir ki bu şartlar altında ne belediyelerin nede belediye emekçilerinin bu mücadelede etkin olmaları imkânsızdır.”
“Bu süreç, hem belediyeleri, hem de toplumu kaosa sürüklemekten başka bir şey değildir” denilen açıklama şöyle devam etti:
“Belediyelerin bu çetin mücadelede etkin olabilmeleri için tıpkı hükümetin yeni yılın ilk ışıkları ile birlikte tüm harçlara yaptıkları enflasyon oranında zam gibi belediyelerin de en azından katkı payları bu oranda yükseltilmelidir. Bu zorlu mücadelede belediyelerin ve üyelerimiz olan emekçilerinin var olabilmeleri için bizler örgütlü olduğumuz belediyelerde DEV-İŞ, BES ve Hür-İş olarak bu anlamdaki var olma mücadelemizi bir araya gelerek başlatmış bulunmaktayız.”
Açıklamada, üç örgütün, bütçe görüşmelerinin başlangıç günü olan 21 Ocak Perşembe örgütlü oldukları tüm belediyelerde, bir günlük iş bırakma eylemi yapacağı, ancak ülkedeki salgının göz önünde bulundurularak, söz konusu eylemin, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin katılımıyla, Meclis önünde gerçekleştirileceği kaydedildi.

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