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DEV-İŞ: “Yabancıların, geldikleri ülkedeki asgari ücretle çalıştırılması gönüllü kölelik”

Aşam, yabancı iş gücünün, geldikleri ülkelerdeki asgari ücret karşılığında çalıştırılması isteminin,18. Yüzyıl başlarında sanayi devrimi döneminde yaratılan gönüllü kölelikle aynı mantığı taşıdığını ileri sürdü.

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:52
DEV-İŞ: “Yabancıların, geldikleri ülkedeki asgari ücretle çalıştırılması gönüllü kölelik”

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Genel Sekreteri Koral Aşam, yabancı iş gücünün, geldikleri ülkelerdeki asgari ücret karşılığında çalıştırılması isteminin,18. Yüzyıl başlarında sanayi devrimi döneminde yaratılan gönüllü kölelikle aynı mantığı taşıdığını ileri sürdü.

Aşam  yaptığı yazılı açıklamada, bu istemin aynı zamanda, sermayenin işçi, emekçi sınıfına bakış açısını net olarak ortaya koyduğunu ileri sürdü.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Ersan Saner’i ziyaretinde  Oda adına isteklerini, kızgınlık ve üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Aşam, “Sayın Bakan’ın asgari ücretin, üretim maliyetlerinde önemli bir yer tuttuğunu ve konunun Bakanlar Kurulunda görüşüleceğini söylemesi ise daha da vahimdir” ifadelerini kullandı.

Bu istemin yeni oluşmadığını,  2004 yılında Avrupa Birliği’nin genişleme sürecinin en hızlı yaşandığı yıllarda, Alman Komisyon üyesi Frederik (Frits) Bolkinshtein’ın  yabancıların geldikleri ülkelerin asgari ücretleri ile çalıştırılması önerisi ile başladığını anlatan Aşam, önerinin  İnsan Hakları Komisyonu ve  sendikaların sert tepkisine maruz kaldığını  özellikle Fransa ve İngiltere’de yüz binler sokağa inince  2006 yılında  yönergeden çıkarıldığını kaydetti.

Aşam, “Komisyonda yaşanan bu tartışmaların ardından, bizim sanayiciler ve odaları bu fikir üzerinden bugüne kadar gelip giden tüm hükümetlere bazen yüksek, bazen alçak tonda baskı yapmaya başlamışlar fakat başta DEV-İŞ olmak üzere tüm sendikal çevrelerden gördükleri tepkiden ötürü, bu fikri hayata geçirecek hükümet bulamamışlardır” ifadelerini kullandı.

Yönetsel,  ve işverenlerin  nazarında, işgücü piyasasındaki rekabetin , yalnızca ucuz işgücü olarak algılandığını ileri süren Aşam, özel sektörün  büyük ölçüde yabancı (ucuz) işgücüne terk edilerek yerel işgücü ve gençlerin  göç etmeye, geleceklerini başka ülkelerde aramaya zorlandıklarını öne sürdü.

Koral Aşam, istemleri ve söylemleri nedeniyle Bakan Saner ve Sanayi Odası Başkanı Kaymak’ı kınayarak  işçi sınıfından özür dilemeye çağırdı.

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