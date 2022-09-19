DEV-İŞ’ten güneyde istihdam duyurusu

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs’ın güneyinde Hilton Otel'e yarı zamanlı ve tam zamanlı personel istihdamı yapılacağını duyurdu.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, sendikalı olarak çalışma koşulu ile istihdam edileceğini belirten DEV-İŞ, personel alınacak bölümleri de açıkladı. Deneyim seviyesine göre hizmet içi eğitim verileceğini de belirten sendika, bu eğitimlerin ‘ödenekli’ olacağının da altını çizdi.

Müracaat edenlerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı ve kimlik kartı olması gerektiği ifade edilirken, İngilizce ve/veya Rumca bilmenin ise avantaj sayılacağı kaydedildi.

Hilton Otel'e alınacak olan personellerin bölümleri ise Resepsiyonist, Kat Görevlisi, Temizlik Görevlisi, Bahçıvan, Garson, Komi, Barmen ve Teknik Bakım Görevlisi olarak açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle:

“Güney Lefkoşa Hilton Otel'e part-time veya full-time personel istihdam edilecektir.

Çalışma koşulları, Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, sendikalı olarak çalışılacaktır.

Tecrübeli veya tecrübesiz olabileceği gibi deneyim seviyesine göre hizmet içi eğitim verilecek ve bu süreler ödenekli olacaktır.

Personel alınacak bölümler:

Resepsiyonist

Kat Görevlisi

Temizlik Görevlisi

Bahçıvan

Garson

Komi

Barmen

Teknik Bakım Görevlisi

Müracaatlar kısa bir özgeçmişle birlikte mail adresimize veya şahsen Dev-İş'e yapılmalıdır. Müracaat edenlere mülakat yer ve saati bildirilecektir.

Mail: [email protected]ail.com

Tel: 2272640

Not:

1-Müracaat edenlerin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı ve kimlik kartı olmalıdır.

2-İngilizce ve/veya Rumca bilmek avantaj sayılacaktır