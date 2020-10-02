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Dev kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu

Gazimağusa sahilde büyük bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahili vurdu.

02 Ekim 2020 Cuma 13:17
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Dev kaplumbağa ölü olarak sahile vurdu

Gazimağusa sahilde büyük bir caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası ölü olarak sahili vurdu.

Kaplumbağa, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından fark edildi. Caretta Caretta ne zaman öldüğü ise bilinmiyor.

Nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağası caretta carettaların önemli yumurtlama alanlarından biri olan KKTC sahillerinde insanların çevreyi kirletmesi ve duyarsız olması gibi nedenlerden dolayı doğanın dengesi bozuluyor ve Caretta Caretta'ların ölümünde her yıl artış gözlemleniyor.

MHA

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