Dev kara deliğin ilk kez fotoğrafı çekildi

Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı.

Merakla beklenen basın toplantısı başladı. National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu.

BUGÜNE KADAR ÇEKİLEN İLK KARA DELİK FOTOĞRAFI

EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

İLK ADIM 2017'DE ATILMIŞTI

Bilim insanları 2017 yılında 'Proje EHT' isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.

"EİNSTEİN'IN TEORİSİNE KATKI SUNACAK"

Kara delikler ile ilgili elde edilen bulguların Albert Einstein'ın izafiyet teorisine katkı sunacağı belirtiliyor.

Söz konusu teori, 1905 yılında yer çekimi kanunlarıyla diğer doğal güçlerin arasındaki ilişkiyi açıklamak için oluşturulmuştu.