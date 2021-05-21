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Devler Güçlerini Birleştirme Kararı aldı

Emek ve üretimde sınır tanımayan, halk için çabalayan üç büyük dernek bir araya geldi.

21 Mayıs 2021 Cuma 09:00
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Devler Güçlerini Birleştirme Kararı aldı

Yakın zamanda arka arkaya projelerini gerçekleştirecek olan derneklerin ilk toplantısı Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği atölyesinde gerçekleşti. 

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ve Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia  Özcömert, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği Başkanı  Hayriye Ertugay Tokyay hanıma  misafirperverliği için teşekkür ederken çalışmalarına tam destek vereceklerini beyan ettiler.

Yakın zamanda sanat kültür ve üretim alanında muhteşem gelişmeleri aktarmaya devam edeceklerin altı çizildi.

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