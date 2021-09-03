Devlet 150 milyon TL borçlanıyor

Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası aracılığıyla toplamda 150 milyon TL tutarında devlet iç borçlanma ihale senedine çıktı, bir kez daha kamuya yeni borç yükü bindi.

6 Eylül’de gerçekleşecek iki farklı ihaleye, gerçek ve tüzel kişilerin bankalar aracılığıyla katılabileceği ifade edildi.

KKTC Merkez Bankası resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre; 100 milyon TL’lik ihalede vade süresi 94 gün, 50 milyon TL olarak belirlenen ikinci ihalede ise vade süresi ise 365 gün (1 yıl) olarak belirlendi.

Hatırlanacağı üzere; Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günkü toplantısında devletin mali yükümlülüklerini yerine getirebilmesine olanak sağlamak üzere, 2021 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde aylık olarak ihtiyaç duyulan tutarlarda 250 milyon TL’ye kadar borçlanılabilmesine karar vermişti.

Resmi Gazete’nin 1 Eylül tarihli sayısında yayımlanan kararla, borçlanmada Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştı.