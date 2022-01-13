“Devlet, 7 bin TL brüt rakamı neye dayanarak masaya sundu?”

İşverenler Sendikası, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe giren 6 bin 90 TL net, 7 bin TL brüt asgari ücretle ilgili “belirlenme şekli açısından seçim yasaklarına takıldığı” iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor.

Kıbrıs Postası’na konuşan İşverenler Sendikası Başkanı Hasan Sungur, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun özellikle ücreti belirleme yöntemi yanlıştır” diyerek, toplantı çağrısının “2021 yılının son asgari ücretini belirlemek üzere” yapıldığını, ancak toplantı sonrası çıkan sonucun “2022’nin ilk asgari ücreti” olarak açıklandığını, bunun hukuka aykırı olduğunu söyledi.

“DEVLET, 7 BİN TL BRÜT RAKAMI NEYE DAYANARAK MASAYA SUNDU?”

Komisyonun, seçim yasakları olduğu bir dönemde daha hassas davranması gerektiğini söyleyen Sungur, “7 bin TL brüt rakamını masaya devlet koydu. Peki devlet bu rakamı neye dayanarak ortaya koydu? Bunu açıklamaları lazım” dedi.

“DEVLETİN MEMUR MAAŞINA YANSITTI ZAM ORANI YÜZDE 37,26, ÖZEL SEKTÖRE DAYATTIĞI ORAN İSE YÜZDE 40’IN ÜZERİNDE”

Devletin, memur maaşlarına yansıttığı zam oranının yüzde 37,26 olduğunu söyleyen Sungur, “Fakat asgari ücret için ortaya konan oran yüzde 40’ın üzerinde. Soruyorum; devlet kendi memuruna veremediği bir zammı neden imkanı olmadığı bir dönemde işverene dayatıyor? Devlet bu oranı kendi çalışanına uygulasa, kabul edilebilir olabilirdi” şeklinde konuştu.

“BİZ HER HÂLÜKÂRDA YSK’YA BİR ŞİKAYET YAPACAĞIZ”

“Biz her hâlükârda YSK’ya bir şikayet yapacağız” diyen Sungur, “Bizim hukukçumuz, ücretin belirlenmesine ilişkin yönetim, seçim yasaklarına girdiği görüşünü verdi. Biz müracaatımızı yapacağız” şeklinde konuştu.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE DE BAŞVURMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Üyeleriyle telefonda görüştüğünü, YSK’ya şikayeti bir karara dönüştürmek için yakın zamanda toplanacaklarını ifade eden Sungur, ekonomik örgütlerle de görüşme gerçekleştireceklerini, örgütlerin, asgari ücrete itirazlarını dile getirmeleri halinde Anayasa Mahkemesi’ne de başvurmayı düşündüklerini ifade etti.

Sungur, “Bizim görüşümüz, bu dönemde, bu şekilde belirlenen asgari ücretin, seçim yasaklarına girmiş olma ihtimali yüksektir” dedi.

Kaynak : Kıbrıs Postası