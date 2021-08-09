“Devlet desteği hem işçi için, hem işveren için zorunludur”

GÜNDEM KIBRIS

İşverenler Sendikası Komisyon Üyesi Metin Arhun, Havadis Web TV’de katıldığı programda Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Asgari Ücret Komisyonu’nun toplantılarını ve asgari ücretin belirlenmesi sürecini yorumlayan Arhun, “Asgari ücrete yönelik herhangi bir desteği konuşmamaktadırlar. Yeni istihdam edecekseniz bir teşvik söz konusudur. Bizim desteklediğimiz asgari ücretliye yapılacak devlet katkısıdır. Asgari ücret yüzde 10 olarak artarsa, işveren kanadı her çalışana 1000 liralık bir külfetle karşılaşacaktır. Bunun çalışana yansıması ise 300 TL olarak olacaktır. Bir kriz yaşıyoruz ve bu kriz içerisinde işverene hiçbir destek yapılmamaktadır. İşverene yatırımlarla desteğin devam etmesi gerekmektedir. Biz ilk toplantıda bunları da gündeme getireceğiz. Biz işverenin durumunu ortaya koyacağız ama devlet desteği de hem işveren için, hem de çalışan için zorunludur” dedi.