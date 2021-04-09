Devlet en büyük suçluyu yakalamış, kelepçelemiş ve mahkemeye çıkarmış!

Gazetenin ön sayfasında…

Eller kelepçeli…

İki kolunda iki polis…

Ülkenin yarısını öldürmüş herhalde!

Görüntü öyle!

Katil mi bu çocuk?

Hırsızlık mı yapmış?

Yok!

Hiç biri değil!

Çocuk aç kalmış!

-*-*-

Nasıl aç kalmış?

Kandırmışlar çocuğu!

Demişler, “gel, Kıbrıs’a gel, burası Avrupa!”

Demişler, “gel, Kıbrıs’a gel, burada iş bulursun!”

-*-*-

İnanmış çocuk!

Gelmiş!

Üniversiteye kaydını yaptırmış!

Komisyonlar havada uçmuş!

-*-*-

Aynı şekilde, onlar, yüzler, binler geliyor!

Yolunu bulan, kaçakçıya ödeyecek parası olan, Güney Kıbrıs’a kapağı atıyor!

Veya sınırda bir şekilde yakalanırsa, mahkemeye çıkarılıyor!

Askeri bölgeyi ihlalden!

-*-*-

Ama bu başka bir mesele!

Çocuğun elleri kelepçeli!

İki kolunda iki polis!

Şarkıdaki gibi…

Aç kalmış!

Evsiz kalmış!

Ve polise sığınmış!

Ve üç yıldır da ülkede “kaçakmış!”.

Ve bir de rengi siyah ya!

-*-*-

Empati yaptınız mı hiç?

Uzaklarda bir yakınınız veya evladınız, aynı duruma düşse!!!

Allah korusun!

-*-*-

Hiç suçu yok evladın!

Sadece acıkmış!

Sadece başını sokacak bir dam aramış!

Ve aklına polis gelmiş!

-*-*-

İki eli önde, kelepçeli!

Sanırsınız cinayetten şüpheli!

Ve iki kolunda iki polis!

Gazetenin ön sayfasında!

-*-*-

Biraz empati!

Hepimizin çocuğu var!

Biraz saygı!

Hepimiz insanız!

Ve biraz da “devlet!”…

-*-*-

Bu konu, bu ülkedeki en büyük utançtır!

Bu mesele, bu ülkedeki en büyük ayıptır!

-*-*-

Siyasetin iktidar kanadına bakın; hiç sorun yokmuş gibi ne de rahatlar!

Vaka sayısı üçlü rakamlara doğru gidiyor, onlar gayet rahat!

Ne PCR var, ne aşı!

Onlar rahat!

-*-*-

Ortalık toz duman!

Çalışan – çalışmayan herkes ayakta!

Bizimkiler galada!

Ve bir de neymiş; “Cenevre’ye giderken, tarihi bilerek gidelim- miş!”

Hade yahu!

Başka?

-*-*-

Bir ülkenin yoksulluğunun, iflas etmişliğinin en gözle görülür göstergesi nedir?

Yarım kalmış inşaatlar!

Bakar mısınız Güzelyurt Hastanesi’ne!

Sakın CTP kendini aklamaya çalışmasın!

Sakın ha!

Hastane öyle kaldı!

Üstüne dördüncü bakan görevde; hepsi “en kısa sürede bitirilecek”lerde!

Oysa yalan söylüyorlar!

Gözümüze, yüzümüze bakıp, hepsi yalan söylüyor!

-*-*-

Girne Hastanesi’ne bakın lütfen!

Üniversiteden devraldık!

Devraldığımız dönemdeki Sağlık Bakanı, “bitirilecek sene sonuna” dedi!

İhalesine bile çıkılamadı!

Rezaletin daniskası!

-*-*-

Üstelik de hastaneye en çok ihtiyacımız olan bir dönemde!

Daha çok müteahhit para kazanacak diye; hükümetin acizliğiyle iptal edilen bir ihale!

Halka hizmet olarak değil; halka kazık olarak dizayn edilmiş bir siyasetin fotoğrafı!

-*-*-

Yollarımıza bakar mısınız peki?

Hepsi yarım!

Neden?

-*-*-

Ya para yok, ya devletleştirme olmamış!

Müteahhit firma batmış!

Hepsi kalakalmış!

Tam fiyasko!

Gerçek rezalet!

İşte geri kalmışlık!

İşte yoksulluk!

İşte iflas!

-*-*-

Ama ne yapıyorsunuz?

“Psefto Gratos” dediğimizde kızıyorsunuz değil mi?

-*-*-

Son dönemlerde yığınla “vaat”, yığınla “söz” işittik!

Cek ve caklarla dolu süslü cümleler!

-*-*-

“Cenevre’ye giderken, ayakları üstünde duran KKTC”…

En çok da bu lafı seviyorum!

Maaş veremeyen KKTC!

Turizm çalışanına ayda bin 500 TL ödeyemeyen KKTC!

Müzik sanatçısını unutmuş KKTC!

Kendi sanatçısına “pandemi var, toplu çalışma dahi yapamazsınız” deyip, Türkiye’nin filmine “gala” düzenlenmesine seyirci kalan, aciz KKTC!

-*-*-

Ama hepsinden acısı; elleri kelepçeli o Afrikalı çocuk…

Karakola sığınmış!

Sahi, onun adı karakol değil ki!

Polis istasyonu!

Neyse, bu da ayrı bir mesele!

-*-*-

Elleri kelepçeli…

İki kolunda iki polis…

Cinayetten sanık sanırsınız!

Oysa çocuk aç!

Çocuk evsiz!

Çocuk çaresiz!

Çocuk kimsesiz!

-*-*-

Yazın gazetelerinizde, “Serhat devletimize hakaret ediyor” diye!

Sahi “Cratos” neydi?

Cratos bir oteldi!

Girne’de ihtişam!

Açılışlarında sivil ve askeri erkan!

Şimdilerde, sahipleri bölüşemiyormuş, kurşun sesleri, dan dan!

-*-*-

Lefkoşa Çevre Yolu biteceeeeek!

Güzelyurt – Lefke Yolu’nu anavatanımız yapacaaaaak!

Alsancak Yolu mu dediniz?

Sonlanacaaaaak!

Bakan ne yapsın para yoksa, bütçe sıkıntılıysa!

-*-*-

Evet para mı demiştik!

Para yok!

Laf çok!

Aşı da yok!

Plan çok!

Vakalar patlamış!

Endişe yok!

Maske takan yok!

Kurala uyan yok!

Hükümet?

-*-*-

Hükmet, devlet sapasağlam!

Baksanız; yakalamışlar en büyük suçluyu!

Aç kalan, evsiz kalan ve polise sığınan bir Afrikalı çocuğu kelepçelemiş polis!

İki koluna da girmişler; “olman da gaçar” diye!

Yaaaa!

İşte böyle!

Al da geeeel!