 “Devlet fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır”

Ayşegül Baybars, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; sosyal devlet ilkesi gereği her devletin, toplumda sosyal adaletin, sosyal refahın ve sosyal güvenliğin sağlanması için hareket etmesi gerektiğini belirterek “Kendine sosyal devlet diyen her devlet ülkede yaşayan tüm yurttaşlarının asgari düzeyde refahını ve insanca yaşam hakkını sağlamak zorundadır. Bu bir iyilik değil, sosyal devlet olmanın gereğidir” dedi.

“DEVLET FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDADIR”

Asgari denen ve asgari yaşam koşullarının karşılanmasına yetecek miktarda olan ücretin artık asgari yaşam koşullarını değil asgari sefalet koşullarını dahi karşılayamaz duruma geldiğini belirten Baybars “Oysa, sosyal devlet, asgari ücreti belirlerken, en az geçim düzeyinin saptanmasında ailenin beslenme, konut, giyim, sağlık ve eğitim harcamaları esas alınır. Devlet sadece asgari ücreti belirlerken değil, vergilendirme yetkisini de dar ve sabit gelirli kitlelerin yararına kullanarak fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır” dedi.

“İNSANIMIZIN ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASI İÇİN YASANIN HAYATA GEÇİRİLMESİNİ İSTİYORUZ”

Kişilerin ve ailelerinin yaşamını asgari düzeyde sağlayacak olan gelire ‘modern vergi teorisine göre de ödeme gücü ilkesinin gereği’ olarak vergilendirme yapılmaması gerektiğini söyleyen Baybars “Asgari ücretten vergi alınmamasına dair olan “Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ivedilikle görüşülmesinin bugün Mecliste oybirliği ile kabul edilmesi son derece önemlidir. Bu öneriyi önemsiyor ve destekliyoruz. Bir an önce yasalaşması ve asgari ücretin artırılması yanında vergiden muafiyeti ile dar gelirli insanımızın alım gücünün korunması ivedilikle hayata geçirilmesini istiyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.