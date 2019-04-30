Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi ...

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.
Olağan genel kurulda daha sonra yeni yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti:
- Başkan : Dr. Adil Özyıkan
- Başkan Yardımcısı: Dr. Bülent Dizdarlı
- Basın Sorumlusu: Dr. Cenk Soydan
- Mali İşler Sorumlusu: Osman Çelebi
- Faal Üye: İbrahim Said
- Faal Üye: Kemal Oktar
- Faal Üye: Emine Vural.
- Yedek Üye: Selda Kansu
- Yedek Üye: Seyit Çobani
- Disiplin Kurulu Üyeleri: Nigar Güneş, Cansel Ceylanlı ve Rukiye Yalçın
- Denetleme Kurulu Üyeleri: Dr.İdris Deniz, Olgun Minare ve Çağın Altay