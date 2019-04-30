Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği'nin yeni yönetimi belirlendi ...

Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalkındırma Derneği’nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Genel kurulda yönetim, mali ve faaliyet raporlarını sundu ve söz konusu raporlar oy birliğiyle onaylandı.

Olağan genel kurulda daha sonra yeni yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim kurulunda görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti: