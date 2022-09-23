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Devlet Hastanesi'nden bebek kaçırıldı... Altuğra'dan ilk açıklama...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Yeni doğan bölümünden bir bebek kaçırıldı.

23 Eylül 2022 Cuma 16:45
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Devlet Hastanesi'nden bebek kaçırıldı... Altuğra'dan ilk açıklama...



GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER 

Birkaç gün önce doğum yapan kadının farklı sağlık problemlerinden dolayı nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi gördüğü, henüz bebeğinin kaçırıldığından haberi olmadığı gelen bilgiler arasında bulunuyor. 

Gündem Kıbrıs’ın ulaştığı Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, olaydan haberdar olduklarını, olayın takipçisi olduklarını ifade etti.

Altuğra, “Yaşanan bu olay çok üzücüdür. Olay polise intikal etmiştir ve soruşturma aşamasındadır. Biz de Sağlık Bakanlığı olarak olayın takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

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