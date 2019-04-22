Devlet Hastanesinde Yanlış İğne iddiası!

lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yanlış yapılan iğne vatandaşı çileden çıkarttı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan öfkeli bir vatandaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Gögüs Bölümündeki bir “stajer” olduğunu iddia ettiği bir hemşireye tepki göstererek şikayetçi olacağını dile getirdi. 90 yaşındaki annesine damar yolu bulamadığı gerekçesi ile yanlış yere serum takıldığını iddia eden vatadaş, yapılan yanlışlık yüzünden annesinin ellerinin şiştiğini ve morardığını belirterek mağdur olduklarını ifade etti.

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