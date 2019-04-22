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Devlet Hastanesinde Yanlış İğne iddiası!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yanlış yapılan iğne vatandaşı çileden çıkarttı.

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:24
Devlet Hastanesinde Yanlış İğne iddiası!
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lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yanlış yapılan iğne vatandaşı çileden çıkarttı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan öfkeli bir vatandaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Gögüs Bölümündeki bir “stajer” olduğunu iddia ettiği bir hemşireye tepki göstererek şikayetçi olacağını dile getirdi. 90 yaşındaki annesine damar yolu bulamadığı gerekçesi ile yanlış yere serum takıldığını iddia eden vatadaş, yapılan yanlışlık yüzünden annesinin ellerinin şiştiğini ve morardığını belirterek mağdur olduklarını ifade etti.

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HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 22.04.2019 15:29
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Neler dönüyor neler 2019-04-22 15:51:29

Şubatda bir arkadaşımda zehirlendiği için hastaneye gitdiğinde görevli dokdor olduğunu iddia eden kişinin zorbalığını ve hakaretlerinden dolayı şikayetci olduydu. Oda öğrendiydi sonradan dokdorum deyen kişinin henüz stajyer asistan olduğu devlet hastanesinde sözleşmeli girdiği, acil dokdoru olmadığını öğrendiydi.

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