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Devlet hata yapıyor ! “Ülkeye virüs ithal etmeye devam ediyoruz”

Corona virüsünde Kuzey Kıbrıs için kritik detay!

04 Nisan 2020 Cumartesi 16:31
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Devlet hata yapıyor ! “Ülkeye virüs ithal etmeye devam ediyoruz”

Çin'de patlak veren ve kısa süre içinde küresel bir tehdit haline gelen corona virüsü dünyayı kasıp kavururken, yurtdışından ülkemize getirilen KKTC vatandaşları karantinaya alınsa da, hangi koşullarda ülkeye geldikleri sorusu halkta tedirginliğe neden oluyor.

Birçok devlet peş peşe uçuş yasakları getiriyor ve vatandaşlarına mecbur kalmadıkça ‘yurt dışına çıkmayın' uyarısında bulunuyor…

Benzer yasakların uygulandığı ülkemizde, hala KKTC’ye yolcu taşınması ve bu yolcuları geldikleri ülkelerde havaalanına hangi yöntemlerle ulaştıkları merak ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hastalığın patlak verdiği Çin'de yaşayan Türk vatandaşlarını özel askeri uçaklarla evlerinden aldığı ve tam korumalı şekilde ülkelerine getirdiği biliniyor.

Uçak yolculuğunun doğası gereği bu yolcular uçuşları boyunca onlarca kişiyle yan yana gelirken, Gündem Kıbrıs'a ulaşan bazı kaynaklar özellikle İngiltere’den gelen vatandaşların taksi, tren ve otobüslerle havaalanına ulaştıklarını ve ülkemize virüs getirmek ihtimalinin yüksek oluğundan korktuklarını kaydetti.

Kuzeydeki tedirgin vatandaşlar, “ Ülkemize yurtdışından gelenleri havaalanlarında olanlarla aynı havayı soluyor, körükten yürüyor, yürüyen bantlardan geçiyorlar… Kontrolsüz bir şekilde mi ülkeye geliyorlar? Bunu bilmiyoruz” diyor…

Öte yandan Riverside Otel'de karantinada olan yaklaşık 15 öğrencinin otelde bekletildiği testlerinin şüpheli olduğu söyleniyor.

Anahtar Kelimeler:
KarantinaKKTC KoronavirüsCoronavirüsKoronavirüs
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İsim Gerekmez 2020-04-04 18:03:56

Giriş ve çıkış her anlamda kapatılmalı nokta bunun başka alternatifi yok sağlık için gerekli olan bu neden halen giriş çıkışlar devam ediyor anlamıyoruz.

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Dün 2020-04-04 17:30:20

Riverside da ambulans durdu 5 saat

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Kktc 2020-04-04 17:54:39

Bu haberi yazanın insanlıkla alakası olmadığını düşünüyorum

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