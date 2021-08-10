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“Devlet kendi borcunu ödeyebilecek durumda değil”

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

10 Ağustos 2021 Salı 09:42
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“Devlet kendi borcunu ödeyebilecek durumda değil”

BAHAR SANCAR - Özel Haber

Ada TV’de Haluk Doğandor’un sunduğu programa konuk olan KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, daha önce borcu olan kurum ve kuruluşların elektriklerini kestiklerini söyleyerek, “Maliye Bakanlığı müsteşarı beni aradı faturalandırmanın hemen yapılmasını, aktif borcumuzu hemen ödeyelim dedi.

Büyükyılmaz , "Maliye bakanlığı kasasında olan para 6 milyondur bundan ötesi de yoktur ne isterseniz yapın" açıklamasında bulundu.

"Kısacası devletin kurum ve kuruluşları kendi borcunu ödeyebilecek durumda değil” diyen Büyükyılmaz, “Bugün kriz masası toplanacak. Eğer bakan tüm kurum kuruluşların elektriği kesilsin derse kesilecek. Çözüm elektriği kesmekse bugün keseceğiz ama parayı alabilecek miyiz?” diye sordu.

Son Güncelleme: 10.08.2021 09:46
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