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"Devlet okullarına hükümet gereken güveni sağlamadığı için eğitim devam etmedi"

TDP Milletvekili Zeki Çeler, Meclis Genel Kurulu’nda “Eğitimde Covid -19 önlemleri ve yapılması gerekenler” başlıklı konuşma yaptı.

01 Nisan 2021 Perşembe 15:58
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"Devlet okullarına hükümet gereken güveni sağlamadığı için eğitim devam etmedi"

Devletin toplumuna ve insanına güveni, sahiplenme ruhunu aşılayacak hizmetler sunmaktan uzak olduğunu söyleyen Çeler, 1974’ten bu yana devletin sadece 17 okul yaptığını dile getirdi.

Okulların yeniden açılmasıyla özel okullarda yüzde 86 katılım varken devlet liselerindeki öğrencilerin sadece yüzde 20’sinin okula gittiğini kaydeden Çeler, vatandaşın güvenip çocuklarını okula göndermediğini anlattı.

Tabipler Birliği’nin eğitimle ilgili açıklamaları bağlamında bir çalışma yapılıp yapılmadığını soran Zeki Çeler, eğitimin sağlıklı ve güvenli şekilde tekrar başlaması için gereken adımların atılmasını istedi.

Çeler, bu alanda yurt dışında atılan adımlardan da örnekler verdi.

Online eğitimde yaşanan sıkıntılara değinin Çeler, üniversitelerden yardım alarak online sisteminin daha merkezileştirilebileceğini söyledi.

Hibrit eğitimin da mühendislik koşulları göz önünde bulundurularak yapıldığında bulaşın önlenebileceğine de dikkat çeken Çeler, cohort eğitimin (küçük grupların başka gruplarla buluşmaması) da yapılabileceğini dile getirerek, bu uygulamaların sadece pandemi koşullarında değil daha iyi eğitim verilmesi için de kullanılması gerektiğini kaydetti.

Kişisel korunma kurallarının da uygulanması halinde oturulacak mesafe ile bulaşın olmayabileceğini kaydeden Çeler, toplumu iyi bilinçlendirmek ve kurallara uymalarını sağlamanın hükümet edenlerin görevi olduğunu söyleyerek, doğru adımları, öğretmenler ve sendikalarla birlikte kafa yorarak atmak gerektiğini belirtti.

Bilincin artırılarak özel okullarda sağlanan güvenin devlet okullarında da sağlanabileceğinin gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, devlet okullarına hükümetin gereken güveni sağlamadığı için eğitimin devam etmediğini ve kaybedenin de bütün halk olduğunu kaydetti.

TAK

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Zeki çeler
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