Devlet okulunda 'ihtiyaç listesi!

Çocukların eline doktor reçetesi gibi istek listesi veren ve tuvalet kağıdından temizlik ilacına kadar malzeme talep edilmesi velileri çileden çıkardı
Kayıt dönemi alınan, kayıt ücreti paralarının ne olduğunu sorgulayan vatandaşlar, duruma ağır eleştiriler getirdi.
1 top A4... 100 TL... SABUN PEÇETE TUVALET KAĞIDI...komik... devletin acizliği... türkiyede çocuk sırasına oturur tüm defter kitaplar masanın üstünde... çantasına koyar gider
haklısın da türkiye ile kıyaslayacak olsak sadece bu liste ile kalmazdı.İlkokul neyse bir de çocuğunuz kolleji kazanışsa bunları karşılamaya razı olursunuz.sadece kitaplar 1500-1800 tl dir.Beğen (0) Beğenmedim! (0)
Öğretmenler okula gelmez grev yapmaktan. Tuvalet kağıdı rulo peçeteyi de satacakalardır marketlere.
O kadar tuvalet kağıdını ne yapacaklar devlet veriyor zaten. Biraz derin düşündüm Öğretmenlerdeki göte anca yeter
Allah yaksın hepinizi soyguncu devlet aciz fukara egitim bakanı ve acgözlü paragöz öğretmenler
Ne listeleri bitiyor ne istekleri çaglayan ilkokulunda yıllardır giyilen okul formaları ansızın degişiyor kim neye göre kararveriyor anlamak mümkün degil.
birileri birileri ile anlaşır komisyonu alır ve kıyafetler değişir desem ... yook janım, hele öğretmenlerden öyle şerefsizler çıkmaz..... mıBeğen (1) Beğenmedim! (0)
Be soyguncular devam edin bakalım nere kadar gıdecek artık okula da yollamayalım cocuklarımızı cahıl kalsınlar bastaki koltuklarda oturanlar okumusdur da ne oldu yani onlar da okumus cahıldırler barı cocuklarımız okumadan cahıl kalsınlar kım verecek bu kadar parayı parası olmayanlar ne yapsın
hükümette olup bakan olmak böylebirşey galiba.yani 3 MAYMUNU OYNAMAK