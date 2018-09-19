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Devlet okulunda 'ihtiyaç listesi!

Bir devlet okulunda öğrencilere okul tarafından verilen  ‘ihtiyaç listesi’ tepki çekti

19 Eylül 2018 Çarşamba 11:08
Devlet okulunda 'ihtiyaç listesi!

Çocukların eline doktor reçetesi gibi istek listesi veren ve tuvalet kağıdından temizlik ilacına kadar malzeme talep edilmesi velileri çileden çıkardı

Kayıt dönemi alınan, kayıt ücreti paralarının ne olduğunu sorgulayan vatandaşlar, duruma ağır eleştiriler getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet OkuluOkullarIhtiyaç ListesiöğrencilerGündemKıbrıs
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nnn 2018-09-19 11:46:24

1 top A4... 100 TL... SABUN PEÇETE TUVALET KAĞIDI...komik... devletin acizliği... türkiyede çocuk sırasına oturur tüm defter kitaplar masanın üstünde... çantasına koyar gider

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cansu 2018-09-19 11:54:19 @nnn

haklısın da türkiye ile kıyaslayacak olsak sadece bu liste ile kalmazdı.İlkokul neyse bir de çocuğunuz kolleji kazanışsa bunları karşılamaya razı olursunuz.sadece kitaplar 1500-1800 tl dir.

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Kemal 2018-09-19 11:56:35

Öğretmenler okula gelmez grev yapmaktan. Tuvalet kağıdı rulo peçeteyi de satacakalardır marketlere.

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Kemal 2018-09-19 11:58:18

O kadar tuvalet kağıdını ne yapacaklar devlet veriyor zaten. Biraz derin düşündüm Öğretmenlerdeki göte anca yeter

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oktan 2018-09-19 13:14:17

Allah yaksın hepinizi soyguncu devlet aciz fukara egitim bakanı ve acgözlü paragöz öğretmenler

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İsmail 2018-09-19 14:03:15

Ne listeleri bitiyor ne istekleri çaglayan ilkokulunda yıllardır giyilen okul formaları ansızın degişiyor kim neye göre kararveriyor anlamak mümkün degil.

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nnn 2018-09-19 15:03:26 @İsmail

birileri birileri ile anlaşır komisyonu alır ve kıyafetler değişir desem ... yook janım, hele öğretmenlerden öyle şerefsizler çıkmaz..... mı

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yaşayın vallahı 2018-09-19 14:09:01

Be soyguncular devam edin bakalım nere kadar gıdecek artık okula da yollamayalım cocuklarımızı cahıl kalsınlar bastaki koltuklarda oturanlar okumusdur da ne oldu yani onlar da okumus cahıldırler barı cocuklarımız okumadan cahıl kalsınlar kım verecek bu kadar parayı parası olmayanlar ne yapsın

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can 2018-09-19 15:47:03

hükümette olup bakan olmak böylebirşey galiba.yani 3 MAYMUNU OYNAMAK

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