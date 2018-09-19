Devlet okulunda 'ihtiyaç listesi!

Çocukların eline doktor reçetesi gibi istek listesi veren ve tuvalet kağıdından temizlik ilacına kadar malzeme talep edilmesi velileri çileden çıkardı

Kayıt dönemi alınan, kayıt ücreti paralarının ne olduğunu sorgulayan vatandaşlar, duruma ağır eleştiriler getirdi.