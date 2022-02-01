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“Devlet olarak sporcularımıza destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

01 Şubat 2022 Salı 09:40
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“Devlet olarak sporcularımıza destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, sporcuların elde ettiği başarıların mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Federasyon yetkilileri ve antrenörlerin, gençlere daima sahip çıktığını; spora teşvik ettiğini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Tatar; “Ülkemize uygulanan ambargolara rağmen sporcularımız çok önemli başarılara imza atmaktadır. Biz de devlet olarak sporcularımıza destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Federasyonun gönüllü olarak yaptığı çalışmalar da ayrıca takdire şayandır” diyerek ailelerin çocuklarına verdiği desteğin ve federasyon yetkililerine güvenin de oldukça önemli olduğunu ifade etti.
Sporcularımızın uluslararası arenalarda başarı elde etmesinin de KKTC’nin tanınması açısından önemli olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, sporcuların ailelerine, antrenörlere ve federasyon yetkililerine teşekkür etti.

KKTC Taekwondo Judo Karate Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen de yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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