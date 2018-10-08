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Devlet Piyangosu 1 milyon TL verecek

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:49
Devlet Piyangosu 1 milyon TL verecek

KKTC DEVLET PİYANGOSU 15 KASIM 2018 özel çekilişinde Büyük İkramiye 1.000.000TL

KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım’da gerçekleşecek Devlet Piyangosu özel çekilişinde büyük ödül 1 milyon TL olacak. 1 milyon TL için gerçekleşecek çekiliş de talihli bulunana kadar devam edecek.

15 Kasım tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde toplam ödül 2 milyon 471 bin TL olacak.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım ikramiye listesi şöyle:

“1 Adet – 1.000.000 TL, 1 Adet – 50.000 TL, 1 Adet – 25.000 TL, 5 Adet – 10.000 TL, 5 Adet – 5.000 TL, 5 Adet–2.500 TL, 15 Adet – 1.000 TL, 15 Adet - 500 TL, 20 Adet - 250 TL, 20 Adet - 100 TL, 400 Adet - 75 TL, 4000 Adet - 50 TL, 40.000Adet(Amorti) - 25 TL, 49Adet(Teselli) – 1.000 TL. TOPLAM ÖDÜL 2,471,000 TL.”

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Anahtar Kelimeler:
Devlet PiyangosuHaberKKTC
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