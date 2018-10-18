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Devlet Piyangosu 15 Kasım'da 1 Milyon TL Verecek

Devlet Piyangosu, 15 Kasım tarihli çekilişinde toplamda 2 milyon 471 bin, 1 kişiye de 1 milyon TL kazandıracak.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:38
Devlet Piyangosu 15 Kasım'da 1 Milyon TL Verecek

KKTC’nin 35’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım’da gerçekleşecek Devlet Piyangosu özel çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon TL olacak. 1 milyon TL için gerçekleşecek çekiliş de talihli bulunana kadar devam edecek.

15 Kasım tarihinde gerçekleşecek çekiliş ile ilgili açıklama yapan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, Devlet Piyangosu’nun çıkma şansı en yüksek piyango olduğuna vurgu yaparak, şimdiye kadar 60 bin bilet satıldığını ve bu özel çekilişin kaçırılmayacak kadar iyi bir fırsat olduğunu belirtti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım ikramiye listesi şöyle:

“1 Adet – 1.000.000 TL, 1 Adet – 50.000 TL, 1 Adet – 25.000 TL, 5 Adet – 10.000 TL, 5 Adet – 5.000 TL, 5 Adet–2.500 TL, 15 Adet – 1.000 TL, 15 Adet - 500 TL, 20 Adet - 250 TL, 20 Adet - 100 TL, 400 Adet - 75 TL, 4000 Adet - 50 TL, 40.000 Adet (Amorti) - 25 TL, 49 Adet (Teselli) – 1.000 TL.

TOPLAM İKRAMİYE 2,471,000 TL.”

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