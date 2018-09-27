Devlet Piyangosu 15 Kasım'da 1 Milyon TL verecek

Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilecek olan 28 Eylül 2018 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 200 Bin TL’lik büyük ikramiyenin çıkana kadar çekileceği belirtildi.

15 Kasım’a Özel Çekiliş

Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek özel çekilişte büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olacağı ve çekilişin büyük ikramiye çıkana kadar gerçekleştirileceği vurgulandı.

15 Kasım 2018 çekilişi ikramiye listesi aşağıdaki gibidir;

1 Adet – 1.000.000 TL

1 Adet – 50.000 TL

1 Adet – 25.000 TL

5 Adet – 10.000 TL

5 Adet – 5.000 TL

5 Adet – 2.500 TL

15 Adet – 1.000 TL

15 Adet - 500 TL

20 Adet - 250 TL

20 Adet - 100 TL

400 Adet - 75 TL

4000 Adet - 50 TL

40.000 Adet (Amorti) - 25 TL

49 Adet (Teselli) – 1.000 TL

TOPLAM ÖDÜL 2,471,000 TL