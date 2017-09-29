Devlet Piyangosu 28 Eylül çekilişi gerçekleşti

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “46974” numaralı bilete isabet etti.

8 Ekim 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL, toplam ikramiye 724.100 TL ve bilet fiyatı 15TL olarak yarın (29 Eylül 2017) satışa sunulacak.

28.09.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

46974

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

17922

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

23954

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

79979

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15106 24312 44293

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13009 23520 43911 48915 55002 68420

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23938 25336 28091 33318 38222 38374 45315 50835

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03758 18765 37045 42803 47347 52617 53006 54342 63995 71100

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01661 04248 07224 08371 17190 23848 25667 25668 35142 43840 48055 48598 48936 53331 56181 60410 61138 63253 64599 65405

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06974 16974 26974 36974 40974 41974 42974 43974 44974 45974 46074 46174 46274 46374 46474 46574 46674 46774 46874 46904 46914 46924 46934 46944 46954 46964 46970 46971 46972 46973 46975 46976 46977 46978 46979 46984 46994 47974 48974 49974 56974 66974 76974

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14 41

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1 7