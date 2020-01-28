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Devlet Piyangosu çekildi!

28 Ocak 2020 Salı 23:11
Devlet Piyangosu çekildi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ocak 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 07476 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 29 Ocak (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.
Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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ne dedim ben 2020-01-28 23:56:43

alltaki yoruma bakın https://www.gundemkibris.com/kibris/300-bin-tllik-buyuk-ikramiye-cekilisi-bu-aksam-h289375.html

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Misafir Avatar
u 2020-01-28 23:56:59 @ne dedim ben

bellangızı versin hırsızlar

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