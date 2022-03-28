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Devlet Piyangosu çekildi!
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Devlet Piyangosu çekildi!

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 milyon 125 bin TL’lik büyük ikramiye ‘49067’ numaralı bilete isabet etti.

28 Mart 2022 Pazartesi 22:09
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Devlet Piyangosu çekildi!
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Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 milyon 125 bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 milyon 125 bin TL’lik büyük ikramiye ‘49067’ numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayilerimizden Serdar Kumru tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 29 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

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