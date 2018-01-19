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Devlet Piyangosu çekildi

18 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleştirildi.

19 Ocak 2018 Cuma 09:58
Devlet Piyangosu çekildi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleştirildi.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “14388” numaralı bilete isabet etti.

Sıralı tam liste ise şöyle:

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

14388

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

52091

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

65065

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

15902

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

34716 48999 71919

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26366 33846 33911 35034 58113
74823

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09388 11914 22274 34904 58941
58113 77736 78600

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04957 13046 15324 45659 50670
51968 53966 65128 70945 77412

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05363 11133 11411 11435 16958
17933 22576 25542 32634 33664
33904 39467 42039 45387 48060
54430 63895 72495 72619 78587

Teseli-200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04388 24388 34388 44388 54388
64388 74388 10388 11388 12388
13388 15388 16388 17388 18388
19388 14088 14188 14288 14488
14588 14688 14788 14888 14988
14308 14318 14328 14338 14348
14358 14368 14378 14398 14380

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02 46

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4 9

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