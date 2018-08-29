Devlet piyangosu çekildi

28 Ağustos 2018 çekilişinde 600.000TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satılan "23064" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Ağustos 2018 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 600.000TL'lik büyük ikramiye "23064" numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde büyük ikramiye olan 600.000TL, Lefkoşa bayisi Taşer Kanlı tarafından satılan "23064" numaralı bilete isabet etti.

8 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 200.000TL ve toplam ikramiye 524.100TL olacak. Bilet fiyatı 15TL olarak yarından (29 Ağustos 2018) itibaren satışa sunulacak.