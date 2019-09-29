Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi' yaşam mücadelesi veriyor
'Asya'nın en yaşlı şempanzesi'
'Kahin' kaplumbağa Donatello, 265 bin liraya satışa çıkarıldı
Donatello, 265 bin liraya satışa...
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...

Devlet Piyangosu DEVRETTİ!

Piyangolar Birimi, 28 Eylül tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin devrettiğini duyurdu. 

29 Eylül 2019 Pazar 11:56
Devlet Piyangosu DEVRETTİ!

İkramiyenin satılmayan 46969 numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.  28 Eylül tarihli çekilişte devreden ikramiyeyle ilgili çekiliş 15 Kasım ve yılbaşı özel çekilişlerinin ardından 18 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye söz konusu çekilişte bu defa 900 bin TL olacak. Çekiliş ikramiyenin talihlisi bulunana kadar devam edecek.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım’da yapılacak. 
15 Kasım özel çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon TL olacak. Çekiliş, ikramiyenin şanslısı bulanana kadar sürecek. 25 TL olarak belirlenen özel çekiliş biletleri 30 Eylül Pazartesi itibarıyla satışa sunulacak.
“RESMİ SİTEMİZDEN BİLETLERİNİZİ KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”
Piyangolar Birimi’nin açıklamasında çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilerek, “Biletlerinizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Devlet Piyangosu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşmene 1 gün poliste tutuklu kalacak!
Eşmene 1 gün poliste tutuklu kalacak!
İskele'de asayiş ve trafik denetimi!
İskele'de asayiş ve trafik denetimi!
Tatil için geldi hayatını kaybetti!
Tatil için geldi hayatını kaybetti!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim