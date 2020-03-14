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Devlet Piyangosu'nun 18 Mart çekilişi ertelendi

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart çekilişinin 8 Nisan’a ertelenmesi planlanıyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 12:59
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Devlet Piyangosu'nun 18 Mart çekilişi ertelendi

Devlet Piyangosu’nun 18 Mart çekilişi, hükümetin koronavirüs önlemleri çerçevesinde aldığı kararlar uyarınca ertelendi.

Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev yaptığı açıklamada, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı Bakanlar Kurulu’nun devlet dairelerine idari izin vermesiyle bu kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.

Osman Yıldızev, hem bilet alan vatandaşların hem de bilet satışı yapan bayilerin hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.

Çekilişi 18 Mart olan biletlerin 8 Nisan çekilişi için geçerli olacağını belirten Yıldızev, 8 Nisan’da yapılması planlanan çekilişin de ileri bir tarihe ertelenmesi olasılığının bulunduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Devlet PiyangosuCoronavirüsKoronavirüs
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