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Devlet Piyangosu'nun 200 bin TL kazanan talihlisi aranıyor...

18 Ocak 2019 Cuma 15:50
Devlet Piyangosu'nun 200 bin TL kazanan talihlisi aranıyor...

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Devlet Piyangosu’nun 15 Ocak tarihli çekilişinde 200 bin TL’lik büyük ikramiyenin, Lefkoşa bayisi Mehmet Konar tarafından satılan “57801” numaralı bilete isabet ettiği bildirildi.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 200 bin TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığı ve devlet piyangosu bileti alanların biletlerini yeniden kontrol etmeleri istendi.

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essek 2019-01-18 19:11:40

tamamdır bendedir yanlışlıkla çamaşır makinesine attım.. ikramiyeyi devrettirebilirsiniz :D

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