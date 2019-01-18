Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 200 bin TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığı ve devlet piyangosu bileti alanların biletlerini yeniden kontrol etmeleri istendi.
Devlet Piyangosu'nun 200 bin TL kazanan talihlisi aranıyor...
18 Ocak 2019 Cuma 15:50
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, 200 bin TL’lik ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmadığı ve devlet piyangosu bileti alanların biletlerini yeniden kontrol etmeleri istendi.
tamamdır bendedir yanlışlıkla çamaşır makinesine attım.. ikramiyeyi devrettirebilirsiniz :D